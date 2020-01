(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Devre arasından sonra tüm sorumluluk bende"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan maçları en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, geniş kadroya sahip oldukları için takımdan kopan oyuncuların olduğunu ancak herkesin rekabet etmesi gerektiğini ve başarılı olma zorunluluklarının bulunduğunu söyledi. Çalımbay, \"Biz geldikten sonra bütün amacımız iyi bir istikrar yakalamaktı. Hem kadro olarak hem de oyuncular açısından. Bir 11 tespit etmemiz gerekiyordu. Bu da kolay değil. Geldiğimiz günden bu yana buradaki şikayetim çok oyuncunun olmasıydı. Baktığınız zaman 3 sağ kanat, 3 sol kanat oyuncu var, 2 tanesini oynatabiliyorsunuz. Buna benzer sıkıntılar vardı. Bireysel olarak sizin gördüğünüzü bizim görmemiz mümkün değil. Siz, antrenman ve maçlarda görüyorsunuz. Biz takımı içinde görüyoruz, yaşıyoruz. Saha içinden çok dışında problem var. Biz hem saha dışı ile ilgileniyoruz hem de saha içini iyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bazı şeyleri halletmek için çok zorlanıyoruz. Buraya geldiğimde oynamayan oyuncular tamamen kopmuştu. Tekrar bu arkadaşlarımızı kazanmaya, iyi duruma getirmeye çalıştık. Dün bir toplantı yaptık. Rahatsız olduğum birkaç konu vardı. Açık açık direkt hepsine söyledim. Bu takım böyle olduğu sürece devam edeceğini, herkesin tedbirini alması, ona göre çeki düzen vermesi, antrenmanlarda ona göre çalışması gerekiyor. Arkadaşlarımızın ne olursa olsun bırakmadan çalışmaları gerekiyor. Hepsi profesyonel oyuncular, hepsinin bir işi var. Kimi Afrika’dan kimi Slovakya’dan gelmiş bir sürü arkadaşımız var. Bunların ortak amacı takım. Buraya gelirken boşuna gelmediler. Başarı için geldiler, onun için de başarılı olmak zorundalar. Kadro genişse rekabet edeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Bunları konuştuk ve düzeltmeye çalıştık\" dedi. \"KÖTÜ TAKIM DEĞİLİZ\" Kötü takım olduklarını düşünmediğini anlatan Çalımbay, şöyle devam etti: \"Benim takımım beklenildiği gibi kötü oynayan takım değil. Kötü oynayan takımla her zaman kazanamazsın. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmuyoruz. Demir Grup Sivasspor maçından sonra galip geldik ama kendi hatalarımızı görmemiz mümkün değil. Yeni takımı oturtmaya çalışıyoruz. Zaman zaman böyle şeyler olacak. Takımının mücadelesinden gurur duyuyorum. Osmanlıspor ve en son oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçları kolay değildi. Her şeye rağmen galip geldik. Ufak tefek eksiklikler var kabul ediyoruz. Devre arasında çalışarak, belki başka bir şey yaparak daha iyi duruma getireceğiz. Kalan 4 maçımız var. Bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bazı eksiklikleri sorunlarımızı düzelttikten sonra daha sağlam, daha değişik, güzel takım mutlaka olacak. O sorunları en kısa sürede düzeltmek için bütün gayretimizi göstereceğiz.\" \"ABDÜLKADİR TAKIMIN EN KIYMETLİ OYUNCULARINDAN\" Abdülkadir Ömür’ün takımın en değerli oyuncularından olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Galip geliyoruz, \'Abdülkadir niye oynamadı\' deniliyor. Ben belki de onu herkesten çok seviyorum. Ben de alt yapıdan yetişmiş bir insanım. 17 yaşında Beşiktaş\'ta oynadım. Hepsine çok büyük saygı var. Abdülkadir profesyonel iyi çalışıyor. Görev verince oynuyor. Bir maçta şans vermedik. Diğer maçlarda oynadı, oynayacakta. Bence sürekli bunları konuşmak ona fayda sağlamıyor, zarar veriyor. Zaman zaman en iyi şekilde kullanacağız. Abdülkadir için herkesin farklı düşünmesine izin vermeyeceğiz. Geleceği çok çok iyi olan, çok yararlanacağımız en kıymetli arkadaşımız. Bana göre Trabzonspor\'un ileride en iyi oyuncularından biri olacak.\" \"SOSA’NIN YURTDIŞINA GİTMESİNDEN HABERİMİZ VAR\" Çalımbay, Sosa’nın yurtdışında bulunmasıyla ilgili soruya ilişkin olarak şöyle konuştu: \"Sosa sezon başı antrenman yapmadığı için sakatlıkları olacak. Buraya hazır gelmedi. Burada maçla başladı. Zor, tempolu maçlar oynadığı için ufak tefek sakatlıklar olacak, çünkü hazır gelmedi. Yurtdışına gitmesiyle ilgili haberimiz var. Doktorumuz ilgileniyor, bütün sorumluluk onda. Kendi doktoruna göstermek için gitti ve geldi.\" \"DEVRE ARASINDAN SONRA TÜM SORUMLULUK BENDE\" Oynamayan oyuncuların durumlarını yavaş yavaş gördüklerini, devre arasında çalışarak eksikleri gidereceklerini belirten Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: \"Kucka\'yı ilk defa Osmanlıspor maçında seyrettim. Hubocan\'ı ilk defa Demir Grup Sivasspor maçında gördüm. Bende hiç oynamadılar. Onun için bir kere bunları kadromuzu göreceğiz. İskeleti oturtmam gerekiyor. Böyle gitmez, bu da zaman alır. Orta saha kötü oynuyor anlayışına katılmıyorum. Galatasaray maçına bile bir şey buldular. Önemli değil. Kendimi kandıracak biri değilim. Her şeyin farkındayım. Ben sadece devreyi bekliyorum. 4 maçım var bunu çok iyi şekilde bitirmem gerekiyor. 4 maçın en zoru Antalyaspor ile kendi kurduğum takıma karşı oynayacağım. Devre olduktan sonra bütün sorumluluk bende. Yeni gelmiş, bunların hepsi bitiyor. Devre arası arkadaşlarımızla çalışarak hem de başka şeyler yaparak iyi duruma geleceğiz.\" \"BENİM OLDUĞUM YERDE SORUN İSTEMİYORUM\" Takımda sorun istemediğini ifade eden Çalımbay, \"Benim olduğum yerde sorun istemiyorum. Sorun olsa da açık açık söylüyorum. Biz buraya geldiğimizde saha içi ve saha dışında sorun vardı. Bütün amacımız bunları yok etmek. Bu biraz zaman alacak. Bu takımın kazanma hırsı arzu isteği süper. Herkes inanılmaz şekilde istiyor. Saha dışında yaşadığımız çokluktan dolayı sıkıntı oluyor. Sıkıntılarımız var. Devreye kadar çok iyi şekilde gidip bunları çözmemiz gerekiyor. Dün yaptığımız konuşmada oynamayan oyuncuların biraz daha işi içine girmeleri söyledik. Geniş bir kadromuz var. Kupa maçına gideceğiz. Ona göre kadro kuracağız. Benim amacım bu gibi şeyleri devreden sonra konuşmak\" diye konuştu. \"KUPADA TURU GEÇMEMİZ GEREKİYOR\" Ziraat Türkiye Kupası’nın (ZTK) kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, \"Kupa bizim için çok çok önemli. Burada gitmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maçta kolay değil. Erzurum takımı iyi takım. İki maçını izlettirdik. Özellikle kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Az şans verdiğimiz oyuncuların çoğunu oynatacağız. Diğer oyunculardan da faydalanacağız. İnşallah oynatacağımız arkadaşlar çok çok iyi oynar. Onlar içinde önemli maçımız. Bu turu geçmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu. \"TRABZONSPOR\'UN ALTYAPISINDAN BİR OYUNCUNUN AVRUPA\'YA GİTMESİNİ ÇOK İSTERİM\" Çalımbay, Yusuf Yazıcı için Avrupa\'nın üst düzey takımlarından teklif geldiği yönünde sorulan bir soru üzerine, \"Benim oyuncumun Trabzonspor alt yapısından yetişmiş, güzel şeyler yapmış oyuncumun Avrupa’ya gidip üst düzey bir takımda başarıl olmasını çok isterim. Hem Türk futbolu adına, hem de Trabzonspor alt yapısında yetiştiği için çok isterim. Tabi bu yönetimin vereceği karar. Yusuf buradaysa çok çok iyi yararlanırız. Daha da iyi duruma getirmeye çalışırız. Ama gitme işinin bizimle ilgisi yok. Bir Trabzonlunun alt yapıdan yetişip, Avrupa\'da iyi bir takıma gitmesi her açıdan çok çok önemli\" diyerek açıklamalarını noktaladı.