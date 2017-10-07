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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor Katar’a gitti

Tolga SAGLAM TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yarın oynayacağı özel maç için Katar’ın başkenti Doha'ya gitti

07 Ekim 2017 15:30

Tolga SAGLAM TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yarın oynayacağı özel maç için Katar’ın başkenti Doha\'ya gitti. Trabzonspor, 8 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile özel maçta karşılaşacak. Bordo mavililer, saat 11.45\'te özel uçakla Katar’ın başkenti Doha\'ya hareket etti. Trabzonspor’un Katar kafilesinde Onur, Esteban, Arda, Pereira, Mas, Mustafa, Uğur, Kamil Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Olcay, Bongonda, Castillo, N’Doye ile Rodallega ve altyapı oyuncularından Ebrar olmak üzere toplam 17 oyuncu yer aldı. Milli takım kamplarında yer alan Uğurcan, Abdurrahim, Abdülkadir, Okay, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Durica, Kucka, Onazi ve Hubocan, Katar kafilesinde yer almadı. Ayrıca Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, beraberindeki yöneticiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, eski futbolcularda kafilede yer aldı.

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