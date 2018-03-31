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(Görüntülü Haber) Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti

31 Mart 2018 19:14

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.00’te tarifeli uçakla İstanbul’a hareket etti. Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakat olan Esteban, Durica, Bero ve Castillo’nun yanı sıra kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.

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