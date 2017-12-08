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(Görüntülü Haber) Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti

08 Aralık 2017 17:38

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00’da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 13.50\'de tarifeli uçakla İstanbul’a hareket etti. Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Hubocan, Hüseyin, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Batuhan, Onazi, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Bero, Castillo, Olcay, Volkan Şen, N’doye, Burak, Rodallega olmak üzere toplam 22 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Uğur, Okay ve Durica ile hasta olan Esteban’ın yanı sıra Bongonda da İstanbul’a götürülmedi.

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