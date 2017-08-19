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(Görüntülü Haber) Trabzonspor İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti

19 Ağustos 2017 17:57

Trabzonspor, Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10\'da İstanbul’a hareket etti. Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ve Medjani ile U17 Milli Takım kampında yer alan Arda ise İstanbul’a götürülmedi. TARAFTAR FUTBOLCULARA BAŞARI DİLEDİ Bu arada bir grup bordo mavili taraftar da takım otobüsünü havalimanında karşılayarak futbolculara zorlu maç öncesi moral verdi. Takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcularla da bol bol fotoğraf çekildi, başarı diledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Bordo-mavili ekibin havalimanından görüntüsü -Detaylar Haber-Kamera: Tolga Sağlam / Trabzon,(DHA)

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