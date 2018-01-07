T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Trabzon'da, Şoförler ve Otomobilciler Odasında gergin seçim

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nda başkanlığa Ömer Hakan Usta seçildi

07 Ocak 2018 23:34

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu\'nda başkanlığa Ömer Hakan Usta seçildi. Gergin geçen seçimde olay byaşanmaması için jandarma yoğun önlem aldı. Trabzon\'da bir otelde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu\'nda yeniden aday olan mevcut başkan Turan Altuntaş ile adaylar Hüseyin Turgut Aydın ve Ömer Hakan Usta yarıştı. Jandarma robocop timleri ile alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlerde salona misafirler ve basın mensupları alınmadı. Sözlü tartışmalarla gergin geçen seçimler sırasında bir kişi görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Seçimler sonucunda 763 oy alan Ömer Hakan Usta Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına seçildi. Turan Altuntaş 452, Hüseyin Turgut Aydın ise 58 oy aldı. Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Ömer Hakan Usta, en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek \"1997 yılında Şoförler Odasının önünden geçerken \'Burada çalışmak isterim\' dedim. Aradan 1 yıl geçti çalışmaya başladım. Şoförlük yaptım sonra memur oldum. Genel Sekreterlikten sonra Allah’ın izniyle başkan oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selçuk BAŞARTRABZON DHATRABZONOtomobilciler Odası Genel KuruluHakan UstaGerginTrabzonTuran AltuntaşHüseyin Turgut AydınJandarmaSözlüSeçimlerHakan Usta TrabzonOtomobilciler OdasıOtomobilciler Odası Başkanlığına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24