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(Görüntülü Haber) Trabzon'da pisten çıkan uçak için kurtarma çalışması başlatıldı

Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı

14 Ocak 2018 12:25

Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait \'PC8622\' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi. KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplananlar da üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor. Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı\'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

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