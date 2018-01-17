(Görüntülü Haber) Trabzon'da pisten çıkan uçak için geri sayım başladı

Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçak için kurtarma planında sona gelindi. Plana göre, 18 Ocak Perşembe günü sabah saat 04.00 itibarıyla 24 saat süreyle hava trafiğine kapatılacak. Trabzon Havalimanı’na ulaşan 500 ve 350 tonluk vinçler yardımıyla uçak bulunduğu yerden çıkarılacak. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçakla ilgili oluşturulan kriz merkezi bünyesinde kurtarma planı hazırladı. 500 VE 350 TONLUK 2 VİNÇ GELDİ Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında 500 ve 350 tonluk vinçler Trabzon Havalimanına ulaştı. Ağır tonajlı vinçlerin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugünde devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Dolgu çalışmasının bugün tamamlanması planlanıyor. ÖNCE YAKIT VE BAGAJLAR BOŞALTILACAK Kurtarma plana göre, 18 Ocak Perşembe günü sabah saat 04.00 itibarıyla 24 saat süreyle hava trafiğine kapatılacak Trabzon Havalimanı’nda operasyon sabahın ilk ışıkları ile birlikte başlayacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Ağır tonajlı vinçler ise uçağın çevresine konuşlanacak. Vinçler yardımıyla uçak bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi. YOLCULARA ÇAĞRI Trabzon Havalimanı\'nda pistten çıkan uçaktan tahliye edilen 162 yolcuya ulaşan uçak firması, yolculara yarından itibaren bagajlarının teslim edileceğini duyurmaya başaldı. Trabzon Havalimanı\'na gelmesi beklenen yolcular yarın bagaj ve kabin de kalan kişisel eşyalarını teslim alabilecek.