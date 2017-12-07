T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Trabzon'da ABD'nin Kudüs kararına tepki

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, ABD'nin Kudüs kararı, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından düzenlenen gösteriyle protesto edildi

07 Aralık 2017 19:19

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, ABD\'nin Kudüs kararı, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından düzenlenen gösteriyle protesto edildi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Meydan Parkı Atatürk Alanı’nda, Trabzon Sivil İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi ‘Kudüs özgürdür, özgür kalacak’ sloganları atarak yaşananlara tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu\'nun da katıldığı protesto gösterisinde Trabzon Sivil İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, şöyle dedi: “Bizler Trabzon kamuoyu ve Sivil İnisiyatif olarak gücümüzün yettiği, kalbimizin attığı müddetçe özgür Filistin ve özgür Kudüs’ün yanındayız. Tepkimizi bundan sonra artırarak devam ettirecek, Filistinli Müslüman kardeşlerimizi ve Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmayacağız.\" ABD’nin hamlesinin insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşıdığını kaydeden Kara şunları söyledi: “Bu yolla diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. Buradan diyoruz ki korsan İsrail Kudüs’ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail’in başkentinin Vaşington olduğunu idrak etmelidir. Görünen odur ki Kudüs çökmekte olan köhne dünya düzeninin merkezindeki ABD oligarşisinin yaşadığı iktidar çatışmasını gizleme aparatı olarak seçilmiştir. Bu yönüyle de çağrımızın bir diğer muhatabı Siyonizme karşı çıkan samimi Yahudilerdir. Çünkü Kudüs, samimi Yahudilerin de sığınağı ve inançlarını yaşama alanıdır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmanDHA TRABZON ABD KudüsABD Başkanı Donald Trump KudüsMeydan Parkı Atatürk Alanında Trabzon SivilTrabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi GümrükçüoğluTrabzon SivilMemurSen TrabzonBaşkanı Mehmet KaraTrabzon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24