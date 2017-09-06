(Görüntülü Haber) Tosya'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu)(DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesi\'nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sularında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Giresun\'dan İstanbul istikametine giden 46 yaşındaki Avni Yıldız idaresindeki 34 GE 5128 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar attı. Yan yatan araçta bulunan sürücü Avni Yıldız, Gülizar Geleş(34), Belgin Yıldız(34), Hasan Kılınç(45), Damla Yıldız(7) ve Elmaz Beren Yıldız(3) yaralandı. Sağlık ekipleri ve yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri Tosya Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.