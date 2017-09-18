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(Görüntülü Haber) Töreni güneşte takip eden çocuklar gölgeye alındı

    Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde yeni eğitim- öğretim yılı açılışında güneş altında bekleyen öğrenciler ve aileleri, protokol mensuplarının isteği üzerine kendileri için hazırlanan çadır ve çevredeki gölgelik a

18 Eylül 2017 20:04

 

 

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde yeni eğitim- öğretim yılı açılışında güneş altında bekleyen öğrenciler ve aileleri, protokol mensuplarının isteği üzerine kendileri için hazırlanan çadır ve çevredeki gölgelik alanlarda programı takip etti.

Gazipaşa\'da 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı açılışı Şehit Süleyman Gür İlk ve Ortaokulu\'nda gerçekleşti. Törene Kaymakam Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Levent Elmas, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Protokol mensuplarının isteği üzerine 28 derece sıcaklıkta güneş altında ayakta bekleyen çocuklar ve ailelerinin protokol için oluşturulan çadır ve okul bahçesindeki ağacın altında programı izlemesi istendi. Bunun üzerine çocuklar ve aileleri de belirtilen çadır ve çevredeki diğer gölgelik alanlara geçerek programı takip etti.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olması temenisinde bulundu. Kaymakam Nurullah Kaya, en büyük hedeflerinin gençlerin geleceğe ülkeyi, toplumu daha iyi taşıması, daha iyi yönlendirmesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk zili ise okula adı verilen Şehit Süleyman Gür\'ün babası Ahmet Gür tarafından çalındı. Tören yaklaşık 1 saat sürdü.

 

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