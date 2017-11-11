(Görüntülü Haber) Tolunay Kafkas: "Genç milli takımda değişen bir sistem var"

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, \"Genç milli takımda değişen bir sistem var, amacımız ve ilkelerimiz var. Şimdiye kadar olmamış yeni şeyler deneyeceğiz\" dedi. Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde bulunan bir otelde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. \"GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİK\" U17 ve U19 milli takımlarının Avrupa Şampiyonası için birinci turu geçtiğini söyleyen Tolunay Kafkas, \"Amacımız; Avrupa kupalarına ve dünya şampiyonalarına katılacak jenerasyonlar hazırlamak. Bu turnuvada da şu anda gruptan çıkmayı garantiledik, son maçımızdan da Allah\'ın izniyle galip ayrılıp, grup lideri olarak birinci torbadan girmek istiyoruz\" dedi. \"GENÇ MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞEN BİR SİSTEM VAR\" U19 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve ekibine teşekkür eden Tolunay Kafkas, genç milli takımda sistemin değiştiğini anlattı. Tolunay Kafkas, \"Genç milli takımda değişen bir sistem var, amacımız ve ilkelerimiz var. Şimdiye kadar olmamış yeni şeyler deneyeceğiz. Özellikle 14 yaşından başlayacak, 17\'ye gelecek sonra tekrar 14\'ü alıp silsileyle takip edecek ilkelerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda da milli takımlar bir oyun planı ve şablonun içerisinde oynama gayreti içerisinde olacak\" diye konuştu. \"ELİT OYUNCULAR VAR\" Amaçlarının genç oyuncu gelişimine önem vermek, bu oyuncuları A Milli Takım\'a çıkarmak olduğunu ve yeni sistemi oluşturmak için bazı sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kendi içimizdeki birtakım sorunlar var. Federasyon olarak da başkanımız bize çok destek oluyor. Önce bu sorunları halletmek lazım ama bunun ayakları var tabii. Kulüpler, federasyon, siyasetçilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı... Yeni bir model yaratmak zorundayız ve yeni bir modele geçmek zorundayız. Bunlar Avrupa\'da yapılan, bilinen şeyler ve Türkiye\'de çok kolay yapılacak şeyler. Ben oyuncuların olduğunu görüyorum. Her yaş grubuna gidiyoruz. Elit oyuncular var. Bizim önceliğimiz elit genç oyuncu bulmak, onları yetiştirmek. Kulüplerde yetişip milli takımlara gelmesini sağlamak. Bu çocukları, birtakım değerler çerçevesinde A Milli Takım\'a göndermek. İyi oyuncular var, çıkacak oyuncular da var, yeter ki biz bunlara destek olalım, şans verelim. Bu şansı buldukları sürece şansı değerlendirecek ve üst tarafa çıkacaklardır.\" \"HEDEF LİDER ÇIKMAK\" Vedat İnceefe de hedeflerinin Manavgat\'ta oynanan U19 Avrupa Şampiyonası 13\'üncü Grup\'taki son maçta Slovakya\'yı yenerek 9 puanla lider olarak eleme grubundan çıkmak olduğunu belirtti. İnceefe, \"Bizim rakiplerimiz, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika; bunlar bizden 1 adım önde olduğu için aynı torbadan katılıp, en azından altımıza alacağımız takımlarla iyi bir mücadeleyle elit turdan çıkmak istiyoruz. Biz, 3 tane elit turdan 7 puanla çıkamadık. Bir 5 puan, 3 tane 7 puanla çıkamadık. Bu averajı ortadan kaldırıp, orada da inşallah, elit turdan Avrupa Şampiyonası, oradan da dünya kupasına gitmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu\" dedi.