(Görüntülü Haber) TOKİ'den İstanbul'da bin 892 konut

Betül KARABACAK İSTANBUL (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir\'de mahalle konsepti ile orta gelir grubu için inşa edilen bin 892 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkardı. Başvuruları 5 Eylül-20 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak konutların kura çekimi 4 Ekim\'de yapılacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan DHA\'ya yaptığı açıklamada \" TOKİ konut sahibi olmayan vatandaşlar için dost eli bir kuruluştur. İstanbul ve Türkiye\'nin her tarafında sosyal konut bekleyen vatandaşlarımız için yeni dönemde çalışmaya devam ediyoruz. Kayaşehir projesi ise mahalle konseptiyle hazırlanmış örnek bir proje\" dedi. Projenin özelliklerini ve kura şartlarını anlatan Ergün Turan, şöyle konuştu: \"Kayaşehir bölgesi TOKİ\'nin İstanbul\'daki sosyal konut üretimindeki en önemli yerlerden bir tanesi. Burada dar gelirli vatandaşlarımız için yıllar içerisinde konutlar yapıldı. Hasılat paylaşım modeliyle üst gelir grubu vatandaşlarımız için de konutlar yapıldı. Şu anda yaptığımız projede ise yaklaşık bin 892 konut satışa koyuldu. Bu proje de orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik oldu. Dolayısıyla Kayaşehir şu anda alt gelir, orta gelir ve üst gelir gruplarını içinde barındıran aslında tam da aradığımız bir semt kültürü. Her gelir grubundan insanın içinde yaşadığı bir yaşam alanı. Şimdi bu projenin orta gelir grubuna hitap eden kısmını satışa koyuyoruz. Bin 892 konut kuralı şekilde satılacak. Burada konut sahibi olmanın şartı hiç konut sahibi olmamak ve 2 yıl İstanbul\'da oturma şartımız var. İnşallah bu proje 05 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında kura için vatandaşlarımız müracaat edecekler, 04 Ekim tarihinde de kura sonuçlarını açıklamış olacağız. Burada 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar var. Ağırlığı 2+1 olmak üzere 144 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 603 liradan başlayan taksitlerle kurada daire kazanan vatandaşlarımız daire sahibi olacaklar.\" MAHALLE KONSEPTİYLE HAZIRLANMIŞ ÖRNEK PROJE Kayaşehir projesinin mahalle konseptiyle hazırlanmış örnek bir proje olacağını söyleyen Turan, \"Bizim için diğer konut projelerinden en önemli parkı burada gördüğünüz mahalle kültürünü barındıran, içinden cadde geçen bir bölge burası. İçerisinde onlarca dükkan var. Ufak meydancıklar var. 2-3 tane camii ve 4-5 tane okul var. Ufak çarşılar, kapalı ve açık otoparklar var. Sosyalleşme amaçlı kafeteryalar var. Çocuk oyun alanları var. Büyükler için spor alanları var. Örnek olacak bir sosyal konut projesi olduğunu ifade ediyoruz. Ve en önemlisi burası kapalı bir site değil. Her birisi binalardan oluşan bir yaşam alanı\" dedi. 500 BİN METREKARELİK BOTANİK PARK YAPILACAK Kayaşehir bölgesinde sürdürülen çalışmalara da değinen Turan sözlerini şöyle noktaladı: \"içinde iştirak şirketimiz tarafından 500 bin metrekarelik botanik park yapılacak. Ayrıca 300 dönümlük yeni ve kesintisiz bir parkın da inşasına başladık. Dolayısıyla Bahçeşehir Kayaşehir bölgesiniğn İstanbul\'daki insanların sosyal konut edinimi için çok iyi bir yaşam alanı olduğunu ifade ediyorum. Burayı daha önce görmeyen vatandaşlar geldiklerinde şaşırıyorlar. Bunun için ben vatandaşlarımızın gelip görmelerini arzu ediyorum.\"