(Görüntülü Haber) Tokat'tan 33 ülkeye gömlek ihracatı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) gömlek üretilen özel bir fabrika 33 ülkeye gömlek ihracatı yapıyor. Tokat OSB\'de 5 yıl önce faaliyete başlayan, 186 kişinin çalıştığı Ülkü Tekstil Fabrikası\'nda her ay 60- 70 bin gömlek üretiliyor. Ürettime geçtikten sonra yurt dışına yönelen firma 2014 yılında 13 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Müşteri ağını genişleten firma 2017 yılı sonu itibariyle İspanya, Almanya, Belçika, Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki 33 ülkeye ihracata başladı. Firma yıllık yaklaşık 12 milyon lira ciro yapıyor. \"60 KİŞİ İLE İŞE BAŞLADIK\" Ülkü tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Ülkü, 2012 yılında 60 kişi ile gömlek üretimine başladıklarını anlatırken, şöyle dedi: \"Şu anda 86 personelimiz var. Bu sayı 2018 yılında hedefimiz; bu sayıyı 500-600 kişiye ulaştırmak. Şu anda bazı ünlü markalar başta olmak üzere değişik firmalara ürün yapmaktayız. Firmalar üzerinden şu anda 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta İspanya, Almanya, Belçika, Japonya ve değişik Avrupa ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Şu anda aylık 60 bin 70 bin gömlek üretim kapasitemiz var. Bu sayıyı 200 bine kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Firmaların yönlendirdiği 33 ülkeye buradan ürünlerimizi gönderiyoruz.\" HAVAALANI SORUNU Tokat Havalimanı\'nın kapalı olması nedeniyle müşterilerini kente getiremediklerini kaydeden Ülkü, şöyle devam etti: \"Ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Bunun en başında havaalanı problemimiz var. Müşterilerimizi buraya daha rahat getirebilmek için, havaalanı bizim olmazsa olmazımız. Sürekli iş görüşmeleri için il dışına çıkıyoruz. Kendimizin gidiş ve gelişinde problem yaşıyoruz. Havaalanı bizim için önemli. Bununla ilgili çalışma yapılıyor ama mevcut bir havaalanımız var. Bu havaalanını değerlendirebiliriz. En kısa zamanda Türk Hava Yolları yada diğer firmalar ile anlaşılıp, tekrardan servise sokulmasını bekliyoruz. Özellikle bizim gibi ihracat yapan firmalar için bu büyük önem taşıyor.\"