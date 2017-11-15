(Görüntülü Haber) Tokat'ta, okula Mustafa Sabri Efendi isminin verilmesine tepki (2)

LİSENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ Tokat\'ta yeni açılan imam hatip lisesine verilen Mustafa Sabri\'nin adı, oluşan tepkiler üzerine değiştirildi. Okula Milli Eğitim Bakanlığı\'nın talimatı üzerine Siirt’in Baykan ilçesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde seyir halindeki sivil araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın ismi verildi. Öğleden sonra okula gelen özel bir reklam şirketi çalışanları, \'Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi\' tabelasındaki harfleri söktü. Yerine, branda üzerine yazılmış \'Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi\' yazılı tabela asıldı. Eski tabelada sökülen harfleri ise şirket çalışanlarının yere attığı görüldü. Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ise ismin değiştirilmesinden dolayı Milli Eğitim yetkililerine teşekkür etti.