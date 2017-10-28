(Görüntülü Haber) Tokat'ta çadır kuran görevlilerle CHP'liler tartıştı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)-TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilat üyeleri ile belediye etkinliği için alana çadır kuran görevliler arasında tartışma çıktı.



Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından öğleden sonra Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Çelenk için alana gelen partiler, belediye tarafından 31 Ekim-8 Kasım düzenlenecek \'Kitap Günleri\' için alana çadır kuran görevlilerle tartıştı. Bariyerlerin geri alınması konusunda çıkan tartışma CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve bazı partililerin müdahalesiyle önlendi. Tartışmanın ardından CHP\'liler anıta çelenk bıraktı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, tartışmaya ilişkin şöyle dedi:



\"Oradaki arkadaşlarla öndeki bariyerlerin birkaç adım geriye alınması konusunda bir arkadaşımızla sıkıntı yaşamışlar. İki tarafı da sükunete davet ettik. Bugün çok önemli. Böyle günlerde insanların birbirini daha çok sevmeye, hoş görüye ihtiyacı var. Böyle ufak tefek şeyleri sorun etmeye gerek yok. Yakışan ağırbaşlılıkla sükunete davet ettik. Gereği de yapıldı.\'\'