(Görüntülü Haber) Tokat'ta 144 kaçak yakalandı

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Niksar İlçesi\'nde durdurulan otobüste, Türkiye’ye kaçak yollardan giren 15\'i çocuk 144 kaçak yakalandı.



D-100 karayolu, Köklüce mevkisinde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana\'dan İstanbul\'a giden 01 YT 282 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 20 Pakistan ve 124 Afganistan uyruklu 144 kaçak yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan kaçaklar, işlemlerinin yapılması için Niksar Spor Salonu\'na götürüldü.

