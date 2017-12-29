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(Görüntülü Haber) Tokat'ta 10 bin çam fidanı dağıtıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, 'Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 10 bin çam fidanı dağıtıldı

29 Aralık 2017 20:54

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, \'Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin\' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 10 bin çam fidanı dağıtıldı. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. \'Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin\' sloganıyla düzenlenen etkinlikte il genelinde 10 bin çam fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Sandalcı katıldı. Dağıtım töreni öncesi açıklamada bulunan İl Müdürü Sandalcı, \'\'Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin seferberliği kapsamında vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek, fidan dikimine teşvik etmek, ağaç kesimini önlemek ve yeşilin farkına varmak amacıyla ücretsiz olarak fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz\" dedi. Daha sonra Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler etkinliğe katılanlara fidan dağıttı.

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