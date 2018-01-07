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(Görüntülü Haber) Tokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/SİVAS-TOKAT, (DHA)Tokat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi

07 Ocak 2018 18:26

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/SİVAS-TOKAT, (DHA)Tokat\'ta Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. TOKAT DA YÜRÜDÜ Tokat\'ta ise Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayrakları ile \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Ne Mutlu Türküm Diyene\' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde sona eren yürüyüş, Şehitler Anıtında okunan duanın ardından son buldu.

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