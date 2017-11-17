(Görüntülü Haber) TOFAŞ, fabrikanın kapılarını ziyaretçilere açıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, salı gününden itibaren fabrikayı halkın ziyaretine açacaklarını belirterek, \"Üretimi, kesinlikle durdurmayacağız. Ziyarete gelenler, üretim yapılırken görecek. Fabrika turumuz, yaklaşık 1 saat sürecek\" dedi.



TOFAŞ, 21 Kasım Salı gününden itibaren fabrikayı öğrencilere 5 lira, yetişkinlere ise 10 lira karşılığında ziyarete açıyor. TOFAŞ Fabrika Direktörü Şimşek, fabrikada basın toplantısı düzenleyerek, sinemaya veya tiyatroya gider gibi internetten randevu alınıp, belli bir ücret karşılığında temin edilen biletlerle tesisin gezilebileceğini söyledi. Bilet alabilmek için bir grup veya kurumla birlikte başvurulması gerekmediğini belirten Şimşek, bu uygulamanın Batı\'daki otomobil fabrikalarında ve Amerika\'da yapıldığını kaydetti. Şimşek, \"Oralardaki otomobil firmaları fabrikalarını gezdiriyorlar, halka açıyorlar. Biz de bunun benzeri uygulamayı yapacağız. Türkiye\'de bu tür bir uygulama, ilk ve tek. Böyle bir gezinin yaratacağı etkiler açısından biz de çok heyecanlıyız. TOFAŞ, teknolojisini, modernizasyonunu, üretim proseslerini ilgi duyan insanlarla paylaşmak istiyor. Otomobile ilgi duyan insanlar, otomobilin üretimine de ilgi duyuyor. Biz de bundan hareketle böyle bir girişim başlattık. Şu anda talepleri almaktayız. Haftada iki gün ziyaretçilerimize fabrikanın kapılarını açacağız\" diye konuştu.



BİLET GELİRİ, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE



Ziyaretlerin ilk etapta salı ve perşembe günleri gerçekleştirileceğini söyleyen Şimşek, \"Çok zorda kalırsak ziyaret günlerinin sayısını artıracağız, artırmak da istiyoruz. Şu anda planımız, salı ve perşembe günleri. Alınacak ücretleri sosyal sorumluluk projelerimizi fonlamak için kullanacağız. 5 lira öğrenci, 10 lira tam. Hakikaten sembolik bir ücret. Batı\'daki örneklerinden çok çok daha düşük\" dedi.



Ziyaretçilerin, üretimin devam ettiği sırada, elektrikli araçla fabrikanın birimlerini dolaşacağını anlatan TOFAŞ Fabrika Direktörü Şimşek, şunları söyledi:



\"Üretimi kesinlikle durdurmayacağız. Ziyarete gelenler, üretim yapılırken görecek. Özellikle öğlen tatillerine, yemek paydoslarına dikkat ederek, saatleri ayarlıyoruz. Fabrikanın çalışırken, görülmesini istiyoruz. Gezdiremediğimiz bazı bölümler var. Onlar da Ar-Ge merkezi, yardımcı bölümler ve boya bölümü ama bu gezdiremediğimiz bölümler için gezi sırasında ekranlardan bilgi vereceğiz. Fabrika turumuz, yaklaşık 1 saat sürecek.\"