(Görüntülü Haber) Titanic'in çanı Samsun'da

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu\'nun ofisinde, Kuzey Atlantik\'te batan yolcu gemisi Titanic\'in çanı bulunuyor. Üçüncüoğlu, ofisini kaptan köşkü gibi dekore ettiğini ve birçok antika parça bulunduğunu belirterek, en çok dikkat çeken parçalardan birisinin de Titanic\'in çanı olduğunu söyledi. TURMEPA Karadeniz Bölge Koordinatörü, iş adamı Tuncer Üçüncüoğlu\'nun ofisinde, 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarpıp yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde Kuzey Atlantik\'te batan yolcu gemisi Titanic\'in çanı bulunuyor. Hikâyesi filmlere konu olan Titanic\'in çanını görenler şaşırıyor. Üçünçüoğlu, çanı Rusya\'nın başkenti Moskova\'da çok meşhur bir antika dükkânından 7 yıl önce aldığını söyledi. Gemiden bazı parçaların yeni teknoloji ile çıkarılabildiğini anlatan Üçünçüoğlu, \"Bu çan da gemiden alınan parçalar arasında. 7 sene önce 4 bin dolara bu çanı almıştım. Orijinal olduğu için çok değerli. Gemi zaten özel bir gemi olduğu için çanı da çok kaliteli. Sesi çok farklı. Benim ofisimde birçok farklı antika gemi parçası var. Böyle değerli parçaları bir kere bir yerde bulursun, almadığın zaman da sonra pişman olursunuz. Bir daha alma şansınız olmaz. Biliyorsunuz Titanic gemisinin kendi de çok özel, hikâyesi de öyle. Dünya yolcu taşımacılığında çok önemli yeri olan bir gemi. İlk seferinde batması da ayrı bir özellik katıyor ona. Titanic o zaman dünyada yapılmış en güzel yolcu gemisiydi. O geminin çanı şu an benim ofisimde. Tabii gelen kişilerin en çok dikkat ve merak ettiği parçalardan birisi Titanic\'in çanı oluyor\" diye konuştu. Titanic, 1912 yılında inşa edilen, o dönem dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. 269 metre uzunuluğundaki gemi, 52 bin 310 ton ağırlığındaydı. İngiltere\'nin Southampton kentinden ABD\'nin New York kentine yaptığı yolculuk sırasında, Kuzey Atlantik\'te 15 Nisan 1912 gecesi ilk seferinde bir buzdağıyla çarpışarak battı. Titanic\'in hikâyesi 1997 yılında aynı isimle beyaz perdeye aktarılmıştı.