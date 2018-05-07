T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR'a çarpan halk otobüsünün şoförü alkollü çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsü sürücüsü A

07 Mayıs 2018 15:05

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, TIR\'a arkadan çarpan özel halk otobüsü sürücüsü A.Ö.\'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. A.Ö.\'nün ehliyetine el konulurken, bin 2 TL para cezası kesildi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki Polisevi önünde meydana geldi. Safranbolu\'dan Karabük\'e giden A.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü, önünde ilerlemekte olan Yavuz Aslanlıoğlu yönetimindeki TIR\'a çarptı. Kazada halk otobüsünde hasar oluşurken, yolcular yürüyerek ve başka araçlarla güzergahlarına devam etti. Yapılan ölçümde halk otobüsü sürücüsü A.Ö.\'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine 6 ay el konulan A.Ö.\'ye bin 2 TL\'de para cezası kesildi. Halk otobüsü başka bir sürücü tarafından kaza yerinden götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHAKARABÜK TIRTLKazaAtatürk BulvarıPoliseviSafranbolu KarabükYavuz AslanlıoğluTIRKazadaYapılanAlkollüHalk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24