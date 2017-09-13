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(Görüntülü Haber) THY'nin yeni uçuş eğitim merkezi ve ilk yerli Simulatör cihazı hizmete girdi

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) THY'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi Düzenlenen bir törenle bugün hizmete girdi

13 Eylül 2017 18:20

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) THY\'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi Düzenlenen bir törenle bugün hizmete girdi. Yeni eğitim merkezinin açılışında da bir ilk yaşandı ve Havelsan tarafından yapılan ,Türkiye\'nin ilk yerli malı simulatör cihazı da pilotların hizmetine sunuldu. Atatürk Havalimanı yanında Florya sınırları için yapılan THY\'nin yeni Uçuş Eğitim Merkezi\'nin açılışında bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yeni simulatör cihazının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek artık seri imalat zamanının da geldiğini söyledi. İlker Aycı konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizi havacılık sektörünün merkezi durumuna getirecek üçüncü havalimanı ile birlikte, eğitimli uçuş ekibi ihtiyacında da ciddi bir artışın kaçınılmaz olacağı aşikârdır. Ülkemizin uçuş eğitiminde dışa bağımlılığını sonlandıran Uçuş Eğitim Merkezimiz ile uluslararası platformda rekabet gücümüzü ve dolayısıyla eğitim satışındaki payımızı artırarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda dünyanın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri olma hedefimize, açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni yerleşkemiz ile ilerliyoruz.\" THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Atatürk Havalimanı, Florya yerleşkesinde 1993 yılından beri uçuş eğitim hizmeti veren Türk Hava Yolları, yeni Uçuş Eğitim Merkezi yatırımıyla mevcutta 10 adet olan donanımlı uçuş simülatörü sayısını 14\'e, 58 olan sınıf sayısını ise 90\'a çıkarmış oldu. Temin aşamasındaki 10 adet simülatör ile kısa bir sürede 24 adet tam uçuş simülatörüne ulaşılması hedeflenmektedir. Yeni eğitim merkezi ile birlikte bin 520 olan kişi kapasitesinde de yüzde 48\'lik bir artış gerçekleşti. Böylece yeni eğitim merkezinde aynı anda 2 bin 260 uçuş personeli eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek. İhalesi 22 Nisan 2016 tarihinde yapılan 55 bin 369 metrekare yerleşke alanı içerisinde 26 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezde, güç kaynağı dinamik UPS ile kesintisiz eğitim hizmeti sağlanırken; otomasyon sistemi ile akıllı bina konseptinde tüm - noktalar ve tüm cihazlar izlenebilir ve kontrol edilebilir duruma getirildi\" denildi. SİMULATÖR NEDİR? Pilotların uçuş eğitimlerinin önemli bir kısmını yaptıkları simülatörler, pilotlara gerçek uçaktaymış gibi eğitim sağlıyor. Simülatörler, gerçek uçağın birebir aynısı olan bir kokpit, dış dünyadaki görüntüleri aslına çok yakın uyarlayan bir gösterim sistemi, uçağın aerodinamik modelinin bulunduğu ve uçak sistemlerinin davranışlarını simüle eden ana simülasyon yazılımı gibi birçok alt-sistemlerden oluşuyor.

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