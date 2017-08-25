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(Görüntülü Haber) THY bugün 1545 seferle çeyrek milyon yolcu taşıyacak

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL DHA Kurban Bayramı öncesi Atatürk Havalimanı'nda hafta içinden itibaren yolcu sayısında artış yaşanırken buna paralel olarak Türk Hava Yolları (THY) da sefer ve yolcu sayısını artırdı

25 Ağustos 2017 15:44

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL DHA Kurban Bayramı öncesi Atatürk Havalimanı\'nda hafta içinden itibaren yolcu sayısında artış yaşanırken buna paralel olarak Türk Hava Yolları (THY) da sefer ve yolcu sayısını artırdı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bugün için Türk Hava Yolları\'nın iç ve dış hat olarak 1545 sefer yapacağını ve 250 bin kişiyi taşıyacaklarını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, \"Bayram bereketi ile geldi. Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz\" dedi.

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