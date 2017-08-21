(Görüntülü Haber) Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyede

Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen er Sinan K., vatani görev yaptığı askeri birlikte gözaltına alındı. Sinan K., Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki askeri birlikte er olarak vatani görevini yapan Sinan K.’nin sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşımlarıyla PKK terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla askeri birliğinde polis ekiplerince gözaltına alınan Sinan K., geçirildiği sağlık kontrolü ardından ifade için Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçelenen Sinan K. adliyeye sevk edildi. Sinan K.\'nin savcılıktaki soruşturması sürüyor.