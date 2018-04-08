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(Görüntülü Haber) Tenise büyük ilgi

Haber-Kamera Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7'den 77'ye tenis meraklıları bir araya geldi

08 Nisan 2018 14:52

Haber-Kamera Mehmet ÇİL DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7\'den 77\'ye tenis meraklıları bir araya geldi. Datça Belediyesi Spor Kulübü tarafından, Cumhuriyet Meydanı\'nda 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe, her yaş ve meslekten 218 kişi katıldı. Datça Belediyesi lisanslı masa tenisi oyuncusu Yusuf Yiğit\'in organizasyonunda, eleme usulü düzenlenen turnuvada ise tüm katılımcılar rakiplerini yenebilmek için kıyasıya mücadale verdi. Gün boyu devam eden tenis turnuvası beklenenin üzerinde ilgi gördü. Turnuvanın en renkli görüntüleri, CHP\'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile belediyenin lisanslı masa tenisi oyuncusu Yusuf Yiğit arasında oynanan dostluk karşılaşması oldu. Profesyonel rakibi karşısında, büyük bir mücadele örneği gösteren Başkan Uçar, özellikle sert vuruşları ile izleyenlerden tam not aldı. Belediye Başkanı Gürsel Uçar; etkinliğe, daha fazla katılım sağlamak amacıyla cuma yerine cumartesi günü turnuva düzenlendiğini söyledi. Uçar, Her yaş ve meslekten tenis meraklıları bu etkinlikte buluştu. Datça\'yı sadece doğa güzelliği ve tarihi zenginliği ile değil, her türlü sporun yapılabildiği bir ilçe olarak tanıtmak istiyoruz dedi. Datça Belediyesi lisanslı masa tenisi oyuncusu Yusuf Yiğit ise konuşmasında organizasyonunun önemine dikkat çekti. Her yaştan insanın masa tenisi sporu yapabileceğini ifade eden Yiğit, Dünya Masa Tenisi Günü\'nde ilçemizde farkındalık oluşturma ve 7\'den 77\'ye herkesin tenis sporuyla bir araya gelebilmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız, mesleki ve kültürel farklılıklarımızı masa tenisi oynayarak ile ortadan kaldırabileceğimizi göstermek istedik. Bu amaçla düzenlediğimiz turnuvada, her yaştan tenis meraklıları eleme usulü birbirleriyle karşılaşma yaptı. Bu turnuvanın kazananı yok. Hedefimiz, tenis sporunu yaygınlaştırmaktır diye konuştu.

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