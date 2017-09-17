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Spor

(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk: "10 puana ulaştığımız için mutluyuz"   Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Sözeri: "Öne geçtiğimiz bir maçı kaybetmek bizim için kötü oldu"       TELESET Mobilya Akhisarspor, 5'inci hafta rand

17 Eylül 2017 02:52

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk: \"10 puana ulaştığımız için mutluyuz\"


 

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Sözeri: \"Öne geçtiğimiz bir maçı kaybetmek bizim için kötü oldu\"


 

 


 

TELESET Mobilya Akhisarspor, 5\'inci hafta randevusunda Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda ağırladığı Kardemir Karabükspor\'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla 4\'üncü sıraya çıkarken, Teknik Direktör Okan Buruk, \"10 puanı yakaladığımız için sevinçliyiz\" dedi.


 

Buruk karşılaşmadan sonra şunları söyledi: \"Bu maç kendi sahamızda kazanmaya devam etmek adına bizim için çok önemliydi. Oyuna iyi başlamadık, erken bir gol yedik ve ilk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Diğer haftalara göre kötü bir günümüzdeydik. İkinci yarıda daha bir oyun sergiledik. Rakibin üzerimize gelip, açık vermesini bekliyorduk. Bu da penaltıyla gerçekleşti. Karabükspor daha çok istekliydi. Alanları iyi kapattılar. Sonuçta 10 puanı yakaladığımız için sevinçliyiz. Biz yeni bir takımız. Hücum bölgelerinde değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Daha iyi olacağımıza inanıyorum.\" 


 

KARDEMİR KARABÜKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SÖZERİ: \"ÖNE GEÇTİĞİMİZ BİR MAÇI KAYBETMEK BİZİM İÇİN KÖTÜ OLDU\"


 

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise şu değerlendirmeyi yaptı: \"Oyuna iyi başladık, golü de bulduk. Beşiktaş maçına göre daha iyi futbol oynadık. Top daha çok bizde kaldı. İlk yarıda duran toptan bir gol yedik. İkinci yarıda yine oynamaya çalıştık. Malesaf bir penaltı yaptık. Öne geçtiğimiz bir maçı kaybetmek bizim için kötü oldu. Bazı futbolcularım standartın altında kaldı. Dersimizi çalışacağız. Bundan sonra hata yapmamaya gayret edeceğiz.\" 


 

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