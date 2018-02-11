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Spor

(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından

Barış GEZİCİ  AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 21

11 Şubat 2018 20:49

Barış GEZİCİ  AKHİSAR, (DHA)
Spor Toto Süper Lig\'de 21. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Bursaspor\'u 1-0 mağlup ederek 12 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Ev sahibi ekibin golü 24. dakikada Mustafa Yumlu\'nun ayağından geldi. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 24\'e çıkarırken, kazanamama serisi 7 haftaya yükselen Bursaspor 26 puanda kaldı.
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen maçtan sonra yaptığı açıklamada, Zor bir dönemin içinde olduğumuz aşikar, ama savaşmaya devam etmeliyiz. Çünkü tek çıkar yolumuz bu. Bugün savaşma ruhu eksik değildi. Elimizden geleni yaptık, ama bazen yetmez, bugün de bu bizim için geçerliydi. İçinde bulunduğumuz durumdan hep beraber çıkabiliriz. Takımda genel bir problem var, kişiler üzerinden yaşanan bir problem yok an. Oyunda birlikteliğimiz iyi aslında, ilk yarı özellikle çok fazla duran top verdik rakibimize. İkinci yarı daha iyi bir performans ortaya koyduk. Çok fazla orta pozisyonu verdik, ama ceza alanına yeterince top taşıyamadık. İkinci yarıda etkinliğimizi arttırdık ve ceza alanına daha çok top taşıdık ama sonucu alamadık dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı değerlendirmede, İki takım için de zor bir gündü aslında. Maçtan önce baktığımızda uzun zamandır kazanamayan Akhisarspor, Bursaspor da aynı şekilde son 5-6 maçında kazanmamıştı. İki takım üzerinde de baskı vardı. Biz maça iyi başlayarak bunu kırmak istiyorduk. Golü bulana kadar oyuna daha çok hakimdik ve rakip kaleye daha çok giden taraftık. Burada golü bulduktan sonra kendi sahamızda beklediğimiz dönemler oldu. Zor bir gündü, stresli bir gündü. İkinci yarıda zaman zaman çıkışlarda hatalar yaptık. Daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarının son 15 dakikasında karşı karşıya bir pozisyon verdik. Bu da gol olsa maç beraberliğe gelebilirdi ve daha farklı olabilirdi. Bursaspor gibi bir takımı yendiğimiz için çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz çünkü çok büyük bir kulüp, büyük bir camia, böyle bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Ligde nefes aldık, bundan sonraki haftalara daha iyi olacağımıza inanıyorum diye konuştu.

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