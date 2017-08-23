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(Görüntülü Haber) Telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü

Uğur BUDAK / ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde cep tetefonunu şarj etmek için fişi prize takmak isteyen 15 yaşındaki Ahmet Akkuş, kablodan kaçak yapan akıma kapılarak öldü

23 Ağustos 2017 15:08

Uğur BUDAK / ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde cep tetefonunu şarj etmek için fişi prize takmak isteyen 15 yaşındaki Ahmet Akkuş, kablodan kaçak yapan akıma kapılarak öldü. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Arıcan Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde cep telefonunu şarj etmek için fişi prize takmaya çalışan Ahmet Akkuş, iddiaya göre şarj cihazından kaçak yapan elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Ahmet Akkuş\'u gören ailesi 112\'ye haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Akkuş\'u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Akkuş’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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