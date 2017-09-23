(Görüntülü Haber) Telefon dolandırıcıları aynı eve ikinci kez gidince yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 67 yaşındaki T.K.\'nın 77 bin lirasını aldıktan bir gün sonra 150 bin lira daha almak için tekrar aynı eve giden 44 yaşındaki İ.E. ve 19 yaşındaki İ.O. polisler tarafından yakalandı. İddialara göre Şanlıurfa\'dan Eskişehir\'e gelen İ.O. ve İ.E., T.K.\'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler T.K.\'ya, \"Kimlik bilginiz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Şahısları takip ediyoruz. Ayrıca, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz buraya bırakılmış. Banka hesabınızda bulunan paraları çekip evine göndereceğimiz görevliye verin\" dedi. T.K., şüphelilerin isteği üzerine bankadan çektiği 77 bin lirayı bir poşet içerisine koyarak eve gelen şüphelilerden İ.O.\'ya verdi. Şüpheliler ertesi gün yine T.K.\'yı arayarak bankada kalan parayı da çekmesini istedi. Durumdan şüphelenen T.K. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri T.K.\'nın evine geldi. T.K. kendisini yeniden telefonla arayan şüphelilere 150 lira parayı bankadan çektiğini ve gelip almalarını söyledi. İ.O. ve İ.E. eve geldiklerinde kendilerini bekleyen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alına 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.