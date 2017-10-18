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(Görüntülü Haber) Telabyad'da ağır silahlarla Rakka kutlaması yapıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütü PYD üyeleri, Rakka'nın kontrolünün DEAŞ'tan alınmasını araç konvoyu eşliğinde ağır silahları havaya ateşleyerek kutladı

18 Ekim 2017 15:49

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nin karşısında bulunan Suriye\'nin Telabyad kentinde terör örgütü PYD üyeleri, Rakka\'nın kontrolünün DEAŞ\'tan alınmasını araç konvoyu eşliğinde ağır silahları havaya ateşleyerek kutladı. Terör örgütü PYD\'nin büyük çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, terör örgütü DEAŞ\'ın merkezi olarak bilinen Rakka\'da kontrolünü sağladığını iletmesinin ardından Akçakale sınırındaki Telabyad\'da kutlama yapıldı. PYD\'li teröristler araç konvoyu ile Telabyad\'da konvoy yapıp, ağır silahlarla havaya ateş açtı. Sabaha kadar süren kutlamalar Akçakale\'de ise tedirginliğe yol açtı. Öte yandan harabeye dönen Rakka sokaklarında ise PYD\'li teröristler, kullandığı bir tankla drift yaparak sevinç gösterisinde bulundukları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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