(Görüntülü Haber) Tel örgüye takılan 2 geyikten 1'i telef oldu, diğeri yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da ormanlık alanda tel örgüye takılan 2 geyikten biri boğularak öldü, yaralanan diğeri kurtarıldı. Bolu merkeze bağlı Kuzgölcük Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, birlikte tel örgülere takılan 2 geyiği görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne haber verdi. Gelen ekipler, 8 yaşında olduğu tahmin edilen geyiklerden birisinin boynuna dolanan tel nedeniyle boğularak öldüğünü belirledi. Hafif yaralı olan diğer geyik ise telin kesilmesi sonucu kurtarıldı. Geyik, ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. Ölen geyik ise tahnit (ceset bozulmaması için ilaçlama) işlemi için Ankara’ya gönderildi. Ankara’da tahnit uygulanacak geyiğin, Abant Tabiat Parkı Hayvan Müzesi’nde sergileneceği belirtildi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri, geyiklerin \'çiftleşme kavgası\' sırasında tel örgüye takılmış olabileceklerini söyledi.