(Görüntülü Haber) Tekstil atıklarına geri dönüşümle can verdiler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Serinhisar ilçesinde, Emine Kobaş (55) tarafından kadınların meslek sahibi olmaları amacıyla kurulan Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği, tekstil atıklarından kilim, plaj hasırı, çanta, yelek, terlik gibi pek çok ürün yaparak örnek bir geri dönüşüm projesine imza attı. Atölyede en çok ilgiyi atık tül perdelerden yapılan plaj hasırı ve plaj çantası görürken, ürünlere başta ABD olmak üzere İsviçre ve Almanya\'dan talep geldiği belirtildi. Evli ve 2 çocuk annesi Emine Kobaş, 4 yıl önce ilçede Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği\'ni kurdu. Serinhisar\'da özellikle kadınların meslek sahibi olması amacıyla kurulan dernek, çeşitli projeler hazırlayarak kurslar açtı. Açılan kurslara katılan kadınlar meslek sahibi oldu. Emine Kobaş, en son tekstil atıklarının değerlendirilip, geri dönüşümüyle ilgili 11 ay önce \'Çaputa Can Veren Kadınlar\' projesini geliştirdi. Çok beğenilen projeye başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere İŞKUR, Serinhisar Kaymakamlığı ve Serinhisar Belediyesi de destek verdi. Proje üzerinde çalışmaya başlayan Kobaş, ilk olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki tekstil fabrikalarını tek tek ziyaret ederek, çöpe giden tekstil atıklarına talip oldu. Fabrikalarda üretilen havlu, bornoz, çamaşır, kumaş ve ipliklerden çıkan atıkları toplayarak dernek atölyesine getirdi. Kadınların meslek sahibi olmaları amacıyla başlatılan proje kapsamında toplanan tekstil atıkların çeşitli ürünler haline getirilmek amacıyla tahtadan özel dokuma tezgahları yaptırıldı. Ardından dernek atölyesinde toplanan tekstil atıkları renklerine, desenlerine ve boyutlarına göre ayrılıp, temizlenip, tezgahlarda dokunmaya başlandı. Ortaya ise çeşitli renklerde el dokuma kilimler ve çaput ortaya çıkmaya başladı. 150 kadının kurs alarak meslek sahibi olduğu projede, dokunan kilimler ve diğer çaputların ardından kadınlar çeşitli fikirler ortaya atarak farklı ürünler dokumaya karar verdi. Kadınlar atölyedeki tezgahlarda tekstil atıklarından, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar için çeşitli ebatlarda çantalar, yelekler, hırkalar ve ve terliği üretti. Tekstil atıklarına geri dönüşümle adeta can veren kadınlar, pencerelere asılan ve zaman geçtikte solan kullanılmayan atık haline gelen tül perdelerden plaj hasırı ve plaj çantası da yapmayı başardı. Birbirinden güzel ve ilgi çekici ürünler, ilçede büyük talep görürken, en çok ilgiyi ise atık tül perdelerden yapılan plaj hasırı ve plaj çantasını çekti. Dernek bir yandan atıkları geri dönüştürerek kendi tasarladıkları modellerde birbirinden güzel ürünler ortaya çıkartırken, markayı da ihmal etmedi. Dernek Başkanı Emine Kobaş, kilim ve yolluktan esinlenerek Yörük kültürünü simgelemesi için \'YÖRK\' markasını buldu. Atölyede yapılan ürünler büyük ilgi görürken, başta ABD olmak üzere İsviçre ve Almanya\'dan büyük talep geldiği belirtildi. PROJEYİ BÜYÜKŞEHİR ÖDÜLLENDİRDİ Kobaş\'ın, \'Çaputa Can Veren Kadınlar\' projesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların değerlendirilmesi kapsamında ödül de aldı. Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği Başkanı Emine Kobaş, projeyi atıkların geri dönüşümü için geliştirdiğini, hem tekstil atıklarına yeniden can verdiklerini hem de kadınların meslek sahibi olduğunu söyledi. Çöpe giden tekstil atıklarının işe yaraması ve hiçbir şeyin çöp olmaması noktasında hareket ettiklerini ifade eden Kobaş, \"Fabrikalardaki tekstil atıklarının değerlendirilmesi amacıyla ve gelecek nesilleri örnek olmak için bu projeyi geliştirdik. Fabrikaları dolaştık, çöpe giden tekstil atıklarını istedik. Atıkları ayırıp, temizledikten sonra önce çaput dokumaya başladık. Burada öncelikle geri dönüşüm anlamında dikkat çekmek istedik. Tekstilin tonlarca atığı var. Atıklardan çok çeşitli ürünler yapıyoruz ve büyük ilgi görüyor. Ana fikrimiz hiçbir şey atık değil, çöp değildir. Çantalar, yelekler, fularlar, çeşitli ebatlarda yolluklar, kilimler dokuyoruz. Çevreyi kirletmeden, çevreye katkı sunarak değerlerimize de sahip çıkarak güzel ürünler yapabileceğimizi gösterdik. Ürünlerimizin yurt dışında ilgi görmesi bizi çok sevindiriyor. Özellikle atık tül perdelerden Türkiye\'de ilk kez plaj hasırı ve plaj çantasını yaptık. En çok satılan ürünümüz oldu\" dedi. Kobaş, atölyede 20\'si ahşap, 10\'u demir toplam 30 tezgahta 24 kadın ile üretim yaptıklarını da kaydetti.