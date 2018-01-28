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(Görüntülü Haber) Teknede yaşadı, denizde ölü bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki teknesinde kalan Kemal Uyanık (54), denizde ölü bulundu

28 Ocak 2018 20:01

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki teknesinde kalan Kemal Uyanık (54), denizde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bostanlı Balıkçı Barınağı\'nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine gelen deniz polisi, denizdeki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde öldüğü belirlenen kişinin, teknede yaşayan ve balıkçılık yapan Kemal Uyanık olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan Uyanık\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

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