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(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da TIR'da 152 kilo eroin ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TIR'da yaptıkları aramada 152 kilo 610 gram eroin ele geçirildi

04 Ekim 2017 20:06

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TIR\'da yaptıkları aramada 152 kilo 610 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili TIR sürücüsü Ramazan B. gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, Tekirdağ üzerinden İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini tespit etti. Polis, uyuşturucunun taşınacağı 34 JC 1813 çekici 35 HD 1319 plakalı TIR\'ı takibe alarak Malkara İlçesi girişinde durdurdu. TIR, detaylı arama yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü parkına çekildi. Burada özel eğitimli Narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada aracın dorse tabanında boş olması gereken bölümün \'V\' şeklinde parçalarla kapatıldığını fark edildi. Ekipler, bu parçaları kaldırarak yaptıkları çalışmada koli bantlarıyla sarılı 300 paket halinde 152 kilo 610 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili olarak TIR sürücüsü Ramazan B. gözaltına alındı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.

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