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(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda, sahte ve gümrük kaçağı bin 225 litre içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı

09 Mart 2018 18:27

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, jandarma tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda, sahte ve gümrük kaçağı bin 225 litre içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada; Ergene\'nin Vakıflar, Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerinde sahte içki üretilen ve gümrük kaçağı içkilerin olduğu adresleri belirledi. Jandarma, operasyon düzenlediği adresler ile şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, bin 225 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirdi. B.K., E.G., Ö.K. ve N.B. adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kaçak ve sahte içkilerden elde edildiği belirlenen 25 bin TL ele geçirildi. Sahte ve kaçak içkilere imha edilmek üzere el konulurken, 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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