(Görüntülü Haber) Tekirdağ'da 'FETÖ ablaları' hakim karşısında

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve örgütte \'abla\' olduğu belirtilen 4\'ü tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.



Tekirdağ\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'terör örgütünü üye olmak\' suçundan haklarında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, örgütte abla olduğu belirtilen sanıkların yargılanmasına başlandı. 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dönüştürülen İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün toplantı salonundaki duruşma, iddianamenin okunmasıyla başladı. Ardından mahkemeye heyeti 4\'ü tutuklu, 30 sanığın ilk savunmalarını aldı. Örgütün KHK ile kapatılan EMAN-DER derneğinde yönetici, üye ve çalışanlardan oluşan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, örgüte dini duyguları nedeniyle katıldıklarını savundu.



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından avukatlarının taleplerini dinledi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 21 Aralık 2017 tarihine erteledi.