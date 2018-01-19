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(Görüntülü Haber) 'Tefecilik' iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)ADANA'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla yakalanan 1'i kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi

19 Ocak 2018 14:53

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA)ADANA\'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup \'tefecilik\' yaptıkları iddiasıyla yakalanan 1\'i kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 54 yaşındaki Aziz Yaşar B.(54) hakkında \'tefecilik\' ve \'yağma\' için çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı 1\'i kadın 13 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Çetenin liderliğini yaptığı iddia edilen Aziz Yaşar B. ile birlikte 13 kişi yakalandı. Şüphelilerden Aziz Yaşar B.\'nin, çiftçilere çok yüksek faizlerle para verdiği, paraları ödemeyenlere tehdit ve zorla senet imzalattığı ileri sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOMAziz YaşarPolisEmniyette

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