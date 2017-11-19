(Görüntülü Haber) TBF Başkanı Türkoğlu: ''Türk sporunun dünya anlamında tanınmasında baş rolde olan bir büyüğümüzdü''

Mustafa AKIN - İdris Tiftikçi / İstanbul, (DHA) Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesi için Fatih Camii\'ne gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, \'\'Türk sporunun özellikle 90\'larda dünya anlamında tanınmasında baş rolde olan bir büyüğümüzdü\'\' dedi. Naim Süleymanoğlu\'nun parmakla gösterilecek biri olduğunu dile getiren Türkoğlu, \'\'Gurur duyduğumuz insanlardan bir tanesiydi. Türk sporunun özellikle 90\'larda gerçekten dünya anlamında tanınmasında baş rolde olan bir büyüğümüzdü. Onun sayesinde hem olimpiyatları hem de dünya şampiyonasının anlamını ve ülkenin o süreçte yaşamış olduğu sevinci hep beraber hatırlarız. Bu genç yaşta hayatımızdan gitmesin tüm Türkiye\'yi üzmüştür. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine Allah\'tan sabır diliyoruz. Kolay bir süreç değildir. Biz de son görevimizi yapmak için buradayız mekanı cennet olsun\" şeklinde konuştu. Naim Süleymanoğlu ile daha önceden tanıştıklarını ama hastalık sürecinden dolayı görüşemediklerini kaydeden Hidayet Türkoğlu, \'\'Kendisi de zor bir süreçten geçiyordu. Allah ailesine sabır versin, çok değerli bir insandı. Türk sporunun dünyada tanınması açısından 90\'lı yıllarda çok değerliydi\'\' diye konuştu.