(Görüntülü Haber) Taş ocağında toprak kayması

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, taş ocağının alt kısımlarından taş çekilmesi ve yağmur yağışları nedeniyle dağın üst kısımlarında toprak kayması yaşandı. Dağın büyük kısmını etkileyen çökme dikkat çekti.



Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi\'nde bulunan taş ocağında dağda yeniden toprak kayması görüldü. Geçen yıl toprak kayması nedeniyle yaşanan risk üzerine gerekli önlemler alınana kadar taş ocağı Kocaeli Valiliği\'nce mühürlenmişti. Bir süre sonra taş ocağında çalışmalar yeniden başlarken, taş ocağının bulunduğu dağın üstünde yeniden toprak kaymaları görüldü. İş makinelerinin dağın alt kısımlarından taş ve toprak çekmesi ve son günlerdeki yağmur yağışlarıyla birlikte toprak kayması yaşandığı öğrenilirken, dağdaki büyük çökmenin taş ocağının bulunduğu alanın paralelin de ilerlediği görüldü. Yaşanan tehlikeye rağmen iş makineleri ile bölgede çalışma yapıldı. Geçen yıl Kasım ayında yaşanan toprak kayması sırasında çekilen fotoğraflar ile şimdi yaşanan toprak kaymasının bölgeyi nasıl etkilediği gözler önüne serdi.

