T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Taş ocağında toprak kayması

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, taş ocağının alt kısımlarından taş çekilmesi ve yağmur yağışları nedeniyle dağın üst kısımlarında toprak kayması yaşandı

30 Ekim 2017 19:35

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, taş ocağının alt kısımlarından taş çekilmesi ve yağmur yağışları nedeniyle dağın üst kısımlarında toprak kayması yaşandı. Dağın büyük kısmını etkileyen çökme dikkat çekti.

Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi\'nde bulunan taş ocağında dağda yeniden toprak kayması görüldü. Geçen yıl toprak kayması nedeniyle yaşanan risk üzerine gerekli önlemler alınana kadar taş ocağı Kocaeli Valiliği\'nce mühürlenmişti. Bir süre sonra taş ocağında çalışmalar yeniden başlarken, taş ocağının bulunduğu dağın üstünde yeniden toprak kaymaları görüldü. İş makinelerinin dağın alt kısımlarından taş ve toprak çekmesi ve son günlerdeki yağmur yağışlarıyla birlikte toprak kayması yaşandığı öğrenilirken, dağdaki büyük çökmenin taş ocağının bulunduğu alanın paralelin de ilerlediği görüldü. Yaşanan tehlikeye rağmen iş makineleri ile bölgede çalışma yapıldı. Geçen yıl Kasım ayında yaşanan toprak kayması sırasında çekilen fotoğraflar ile şimdi yaşanan toprak kaymasının bölgeyi nasıl etkilediği gözler önüne serdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZKocaeli DHA KOCAELİ KörfezDağınKörfezMahallesiGeçenKocaeli ValiliğiBirYaşananKasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24