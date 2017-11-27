(Görüntülü Haber) Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

Cihan KAYA ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı oğlu 18 yaşındaki Hilmi U.\'yu av tüfeğiyle öldüren 37 yaşındaki E.U. sevk deldiği adliyede tutuklandı. Gündelik işlerde çalışan E.U. ile uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Hilmi U. arasında, bugün saat 03.00 sıralarında Çaylı Mahallesi\'ndeki evlerinde henüz belinlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine E.U., eşi ve 16 yaşındaki kızının gözlerini önünde bekar olan oğlu Hilmi U.\'ya av tüfeğiyle bir el ateş edip, göğsünden yaraladı. Eşi, durumu polise ve 112 Acil Servise bildirdi. Sağlık ekipleri Hilmi U.\'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, Ortaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hilmi U., durumu ağır olduğu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada doktorların çabalarına rağmen Hilmi U. yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından baba E.U.\'yu gözaltına aldı. E.U.\'nun eşi ve kızının, polise verdikleri ilk ifadelerinde ölen Hilmi U.\'nun tartışma sırasında babasına bıçak çektiğini söyledikleri öğrenildi. Oğlunu öldüren E.U.\'nun Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesinde, olaydan önce evlerinin yakınındaki bir açık alanda birlikte içki içtikleri oğlunu, eve döndüklerinde aralarında ailevi nedenle çıkan tartışmada kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Baba E.U., tutuklandı.