(Görüntülü Haber) Tarihi medrese, gün yüzüne çıktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de Selçuklular ile Cumhuriyet dönemlerinden izler taşıyan, 10 yıldır kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü İlbade Mezarlığı\'nda 1250 yılında yapıldığı tespit edilen medrese, gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2018 yılına kadar çevre düzenlemelerini yapıp, alanı açık hava müzesi olarak ziyaretçilere açmak istediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın onayıyla Denizli Müze Müdürlüğü\'nün yürütücülüğünde ve Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle Tarihi İlbade Mezarlığı\'nda yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları, 10 yıldır sürüyor. Kazı çalışmaları kapsamında Selçuklular döneminden kalma 8 bini aşkın mezar taşı, bulunarak, envantere kaydedildi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan mezarlıkta bulunan 2 bin mezar taşı da tamir edilerek, yerlerine yerleştirildi. AK Parti\'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi mezarlığa gelerek, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş\'tan çalışmalar ve bulgular hakkında bilgi aldı. İlbade Mezarlığı\'nın Selçuklular dönemiyle Denizli\'nin fethinden sonraki dönemlerde kullanıldığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, \"Beyliklerden, Osmanlı\'ya ve Cumhuriyet döneminde defin işlemi yapılmış. Selçukluların en batıda inşa ettiği medrese, İlbade Mezarlığı\'nda bulunuyor. 10 yıldır mezarlıktaki çalışmalarımız sürüyor. Toprak altında, kırılmış vaziyette 8 bini aşkın tarihi mezar taşına ulaştık ve tamir ettik. 2 bin mezar taşı da ayağa kaldırarak, yerine monte edildi. Buraya \'Açık Hava Türk Tarih Müzesi\' diyoruz. 2018 yılına kadar çevre düzenlemelerini yaparak, burayı ziyaretçilere açmayı düşünüyoruz\" dedi. Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazılar sırasında Selçuklular\'ın, Anadolu\'nun en batısında inşa ettiği yapıyı ortaya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Kazı sırasında düzgünce devam eden duvarlara rastladık. Sınırlarını tespit edebildiğimiz dikdörtgen bir medrese yapısı ortaya çıktı. Hücreleri, eyvanlarıyla, medreseyi inşa ettiren kişinin mezarıyla bir Selçuklu medresesi ortaya çıktı. Bu tespit edilebilen Anadolu\'nun en batısındaki Selçuklu yapısı durumunda. Yapının plan tipi ve çeşitli bulgularla Selçuklu yapısı olduğunu anlayabiliyoruz. Kazılar sırasında, medrese bölgesinde Selçuklu dönemine ait sikkeler ve seramikler bulduk. Bu bulgular buranın tarihiyle ilgili şüpheye yer bırakmıyor. Medresenin yakınında da bir zaviye var. Zaviyeyle birlikte bu yapı, aşağıda bulunan namazgah ile buranın Selçuklu dönemine ait bir yamaç yerleşimi olduğu, bir süre sonra mezarlık haline geldiğini tahmin ediyoruz.\"