(Görüntülü Haber) Tarihi hamamın kurşunları, bir haftada 3'üncü kez çalındı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un merkez Yakutiye İlçesi\'nde, 18\'inci Yüzyıl\'da inşa edilen İki Göbek Hamamı\'nın çatısındaki kurşun levhalar, bir haftada 3\'üncü kez çalındı. Hamamın işletmecisi Serkan Tazegül, \"Hırsızlar, hamamın üzerinde, neredeyse koruyucu kurşun levha bırakmadı. Pahalı olduğu için çalınan kurşun levhanına yerine aynısını koyamayınca brandayla kapattık\" dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, buharlı saunayla şok duşu da bulunan ve 650 metrekarelik alanı kaplayan 100 kişilik hamama hırsızlar dadandı. Çatısındaki kurşun levhalar nedeniyle yıllardır hırsızlığa uğrayan hamam, son bir haftada 3 kez soyulunca, çatıda neredeyse kurşun levha kalmadı. Yağışlı günlerde yağmurun, hamama zarar vermeye başladığını belirten İki Göbek Hamamı\'nın işletmecisi Tazegül, şunları söyledi: \"Hırsızlar, yıllardır hamamın çatısındaki kurşun levhaları çalıyor. Hiçbir önlem alamadık. Son bir haftada verdikleri zarar ise büyük oldu. Hamamın üzerinde, neredeyse koruyucu kurşun levha kalmadı. Mecburen brandayla kapattık. Pahalı olduğu için çalınan kurşun levhalarının yerine aynısını koyamadık. Koysak bile yine çalacaklar. Zararımız, yaklaşık 90 bin lira. Tarihi eser olduğu için bizim birşey yapmamıza izin verilmiyor. Duvar çok alçak. 5 yaşındaki çocuk bile buraya rahatlıkla çıkabilir. Çalınan kurşun levhaların yerine sac yaptıralım dedik ona da müsade etmediler. Tarihi eser olan hamama Vakıflar Bölge Müdürüğü\'nün sahip çıkmasını istiyorum. Duvar uzatılırsa hırsızlar çatıya çıkamaz ve böylece sorun ortadan kalkar.\"