(Görüntülü Haber) TAKSİM'DE SURİYELİ GENÇLERİN DRAMI

Haber -Kamera : Zeki GÜNAL İstanbul DHA Suriye\'den kaçarak Türkiye\'ye sığınan 4 genç, iş bulamadıkları için ve yatacak yerleri olmadığı için Taksim Cumhuriyet Alt geçidinde kalıyor. Beton üzerine serdikleri battaniyelere sarılarak yatan gençler, \"Kalacak yerimiz yok. Biz de burada kalıyoruz. Bir işimiz olsa burada kalmayız ama iş bulamıyoruz\" diyor. Sabah saatlerinde de alt geçitte betonun üzerinde yatan gençler, tek tek uyandırıldı. Suriyeli gençleri uyandıran yine kendileri gibi Iraklı bir göçmendi. Daha önce Irak\'ta polislik yaptığını ve yaşadığı sorunlar nedeniyle Irak\'tan Türkiye\'ye gelmek zorunda kaldığını söyleyen Iraklı genç, \"Ben burada garson olarak çalışıyorum. Suriyeli gençlere yiyecek getirdim\" dedi. Köprü altında yaşayan Suriyelilere yiyecek getiren Iraklı genç, elinden geldiğince yardımda bulunduğunu ifade etti. Görüntü Dökümü: -------------- -Alt geçitte yerde yatanlar -Onlara yemek getiren Iraklı -Iraklı\'nın yerde yatanları uyandırması -Getirdiği ekmek ve diğer yiyecekleri onlara vermesi -Suriyelilerin ve onlara yardım eden Iraklı\'nın konuşması -Yemek yemeleri -Genel ve detay görüntüler