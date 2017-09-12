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(Görüntülü Haber) Taksim'de 12 Eylül protestosu

 Özgür ALTUNCU -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) 78'liler Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Taksim'deki Kazancı yokuşunda toplandı

12 Eylül 2017 18:17

 Özgür ALTUNCU -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) 78\'liler Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Taksim\'deki Kazancı yokuşunda toplandı. 

12 Eylül darbesinin 37\'nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapmak isteyen grup, güvenlik bariyerlerinin arkasına aranarak alındı. 

\"Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek\" sloganı atan grup, \" 12 Eylül\'den 15 Temmuz\'a ve OHAL\'e bütün darbeciler yargılansın\" yazılı pankart taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, \"Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim\" denildi. Grup açıklamanın ardından Kazancı yokuşundan ayrıldı.

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