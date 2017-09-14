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(Görüntülü Haber) Tahliye kanalında kayboldu

Burhan CEYHAN- Necati MALDAR AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, intihar amacıyla tahliye kanalı üstündeki köprüden suya atadığı iddia edilen 42 yaşındaki A

14 Eylül 2017 19:39

Burhan CEYHAN- Necati MALDAR AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, intihar amacıyla tahliye kanalı üstündeki köprüden suya atadığı iddia edilen 42 yaşındaki A.C. (Ayşe Cömertoğlu), Beni kurtarın diye bağırmasına karşın kurtarılamadı. Suda gözden kaybolan A.C.\'nin bulunması için ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı. Albayrak Caddesi üzerinde yaşayan İlhan C. (Cömertoğlu), bu sabah uyandığında iki çocuğunun annesi eşi A.C.\'yi evde bulmayınca, aramaya başladı. İlhan C., Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek A.C.\'nin kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu A.C.\'nin, Söke- Milas Karayolu üzerindeki D-17 Tahliye Kanalı Mevkiinde görüldüğü öğrendi. Polis, bölgeden sorumlu olan jandarmaya konuyu bildirdi. Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleriyle bölgeye gidip arama çalışması başlattı. Ekipler bölgeye gelirken, çevredeki çiftçilerin ifadesine göre A.C. köprüden kendisini aşağıya bıraktı. Ardından Beni kurtarın diye bağırdı. Ancak A.C., bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma, UMKE ve İtfaiye ekipleri su dolu kanalda arama çalışmaları başlattı. A.C.\'ye, aadan geçen zamana rağmen ulaşılamadı. İlhan C.\'nin karısının herhangi bir sorununun olmadığını söylediği, eğer intihar ettiğiyle bile nedenini bilmediğini ifade ettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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