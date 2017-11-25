(Görüntülü Haber) Tacize karşı kendilerini Krav Magen ile savundular

Merve DUNDAR, Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELİ öğrenciler kadına karşı şiddet, taciz ve istismar durumlarına karşı kendilerini savunmak için Krav Magen dersi aldı. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından \"Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\" kapsamında düzenlenen Krav Magen dersi ile öğrenciler kendilerini savunmayı öğrendi. Kişinin, karşılaştığı tehditleri kısa sürede bertaraf ederek olay yerinden uzaklaşması esasına dayanan Krav Magen bir savunma tekniği. Konunun uzmanları tarafından kısa bir eğitimden geçen öğrenciler, teknikler hakkında bilgi edindi. \"KAHRAMAN YETİŞTİRMİYORUZ, KİŞİNİN KENDİSİNİ SAVUNMASINI SAĞLIYORUZ\" Bugüne kadar verdikleri eğitimlerde iki ortak nokta gördüklerini söyleyen Krav Magen Self Defense Akademi eğitmeni Kadir Dalgıç, \"İnsanlar ilk olarak haklarını bilmiyorlar, kanunların yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle hak arama bilinci de gelişmiyor. İkinci olarak ise kadınlar saldırıya uğradıklarında kendilerini güçsüz hissediyorlar. Kendisinden daha güçlü bir saldırganı alt edemeyeceklerini düşünüyorlar ve ne yazık ki teslim oluyorlar, şiddete boyun eğiyorlar. Bunların hepsi öğrenilmiş çaresizliğe eş değer. Bizim amacımız da bununla mücadele etmek, hak arama bilincini geliştirmek. Kahraman yetiştirmek, kişinin kendi davasının yargıcı olmasını sağlamak veya fiziksel vuruş ya da ataklarla suçu engellemek değil meşru müdafaa dahilinde kişinin kendisini savunabileceğini ona göstermek istiyoruz\" ifadelerinde bulundu. \"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU TEKNİĞİ ÖĞRENMEK\" \"Kadınlar ilk önce fiziksel olarak kendilerinden güçlü bir erkeğe karşı savunmasız kalacaklarına inanıyorlar\" diyen Dalgıç, bunun imkansız olmadığını söyledi. Bu durumun fiziki güçle orantılı olmadığını dile getiren Dalgıç, \"Herkes gerekli teknikleri öğrenerek, çalışmaları yaparak kendini koruyabilir. Herkesin kişisel güvenliğe ihtiyacı var, önemli olan doğru tekniği öğrenmek\" dedi. Üniversitenin psikoloji bölümü öğrencilerinden Noami Kalpakyan, \"Kendimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha önce böyle bir derse katılmamıştım. Okulda böyle bir ders olacağını görünce katılmak istedim. Başında olmamıza rağmen yararlı olacağına inanıyorum ve daha sonra devam etmek istiyorum\" diye konuştu.