(Görüntülü Haber) Taburcu edildikten sonra ölen Yasmin'in verem olduğu belirlendi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 4 gün yattığı hastaneden dün taburcu edildikten sonra sokakta yaşamını yitiren ve cenazesi 5 saat sonra kaldırılan Suriye uyruklu 27 yaşındaki Yasmin El Hammud\'ın yapılan otopsisinde, verem (tüberküloz) hastalığına yakalandığı belirlendi.



Halep\'ten 4 yıl önce ailesiyle Türkiye\'ye gelip, Gaziantep\'in Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi\'nde kiraladıkları evde oturan Yasmin El Hammud, 2 yıl önce düşüp belinden rahatsızlandı. Genç kız, yeniden rahatsızlanınca, babası Muhammed El Hammud tarafından Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada yapılan muayenenin ardından geçen Pazartesi günü Göğüs Kalp Damar Cerrahisi\'nde tedaviye alınan genç kız, iddiaya göre, dün \'iyileştin\' denilerek taburcu edildi. Dün saat 15.30 sıralarında babası Muhammed ile birlikte Nizip ilçesindeki evlerine gitmek için taksiye binip hastane ile 400 metre uzaklıkta bulunan yolcu minibüslerinin kalktığı Seferpaşa Mahallesi\'ndeki Araptarlı Sokak bulunan durağa gelen Yasmin El Hammud, burada başını tutup yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın öldüğünü belirledi ve ölümünü \'normal\' olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Cesedi, olay yerinden 5 saat sonra Adli Tıp Kurumu\'na götürülen kızın otopsisi bugün tamamlandı.



Yapılan otopside Suriyeli Yasmin El Hammud\'ın akciğerlerinde tüberküloz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dispanseri\'nden özel kıyafetler giyen ekipler, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsiye destek verdi. Otopsi ekibine koruyucu ilaç verilirken, dezenfekte çalışması yapıldı ve vatandaşlar merkezden uzaklaştırıldı. Ekiplerin desteğiyle otopsisi tamamlanan kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere babası Muhammed El Hamud\'a teslim edildi.

