(Görüntülü Haber) Tablet bomba gibi patladı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KAYSERİ\'de tamir edilen tablet bilgisayar bir anda bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay geçen hafta Kayseri Melikgazi\'de bir hediyelik eşya dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Gülabi Köse, 12 yaşındaki oğlu Doğukan Köse\'nin bataryası bozulan tabletini söküp bataryasını değiştirmek istedi. Gülabi Köse tableti sökerken, bir anda patlama oldu. Tablet alev topuna döndü. Tablet bilgisayarın patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran baba ve oğlu büyük panik yaşadı. Gülabi Köse alev alan tableti dışarı araken oğlu Doğukan Köse kendini yere attı. Şans eseri yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.