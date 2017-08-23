(Görüntülü Haber) Suudi Arabistan’da sokakta “Macarena” yapan çocuk gözaltına alındı

Cidde, 23 Ağustos, (DHA)- Suudi Arabistan’da sokakta ‘Macarena’ dansı yapan ve bu videoyla viral olan çocuk gözaltına alındı. Cidde sokaklarında 90’lı yılların ünlü dansı ‘Macarena’ yı yapan ve kulağında kulaklıkla trafik ışıklarında dans eden 14 yaşındaki çocuk kısa sürede sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Yaptığı dansı uygunsuz bulan Suudi Polisi çocuğu “Hatalı kamusal davranış ve trafiğe engel olmak” suçundan gözaltına aldı ve ifadesine başvurdu. İsmi medyayla paylaşılmayan çocuğun resmi olarak suçlanığ suçlanmadığı ise henüz bilinmiyor.